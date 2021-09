O Sporting de Braga perdeu esta quinta-feira por 2-1 no reduto do Estrela Vermelha, em encontro da primeira jornada do grupo F da Liga Europa em futebol, disputado em Belgrado, na Sérvia.

Após o encontro, os jogadores do Sporting de Braga mostraram-se confiantes, apesar da derrota.

Já o treinador Carlos Carvalhal disse que foi um resultado injusto.