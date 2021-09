Noite europeia com resultados distintos para portugueses

As coisas não estão a sair como os bracarenses desejavam, tanto no campeonato, como na Liga Europa, e a noite em Belgrado resultou em derrota por 2-1 para os portugueses.

Apesar das muitas oportunidades de golo criadas pela equipa portuguesa, foi o Estrela Vermelha quem marcou primeiro, na segunda parte, por Milan Rodic, aos 74' minutos.

A resposta minhota demorou pouco, com Galeno, entre três adversários, a rematar para o 1-1, aos 76' minutos de jogo.

O empate não seria mau de todo, mas Tormena cometeu penálti, após abordagem tardia ao lance, e Aleksandar Katai deu a vitória aos sérvios, a cinco minutos dos 90'.

O treinador do SC Braga, Carlos Carvalhal, considerou este um resultado injusto.

"Um jogo de grande atitude, jogo de qualidade da nossa equipa, de categoria, num estádio como este, contra um adversário como este, foi visível. Mandámos duas bolas ao poste, tivemos várias oportunidades, estamos a rematar mais que os adversários. Não estamos a conseguir concretizar", disse o técnico bracarense.

Roma de José Mourinho vence primeiro encontro na Liga Conferência

Em Roma, José Mourinho estreou-se na Liga Conferência, logo com um susto no início.

O CSKA de Sofia chegou à vantagem aos 10' minutos, por Graham Carey, onde Rui Patício nada conseguiu fazer.

A equipa da Roma acabou por despertar e, aos 25' minutos, Pellegrini deu o empate.

Já aos 38' minutos, El Sharawy, que tinha dado a vitória frente ao Sassuolo no fim-de-semana, bateu Gustavo Bussato e marcou o 2-1 e deu motivos para Mourinho festejar.

Já na segunda parte, Pellegrini bisou aos 62' minutos e aumentou o conforto da vantagem.

O CSKA Sofia ficou reduzido a dez jogadores com a expulsão de Wildschut e a equipa da casa aproveitou. Mancini, no ressalto, apontou o 4-1, e Tammy Abraham fechou as contas com o quinto.

Esta é a sexta vitória consecutiva de Mourinho na Roma e os primeiros pontos no grupo C para o técnico português.

Tottenham de Nuno Espírito Santo escorrega em França

Na mesma competição, mas no grupo G, o Tottenham visitou o Rennes e empatou a duas bolas.

Aos 11' minutos, Lucas Moura agradeceu a Loic Badé, do Rennes, pela ajuda no 1-0.

Na resposta, a equipa da casa empatou aos 23' minutos, após combinação de Guirassy e Tait.

A reviravolta acabou por surgir aos 71 minutos, com Golini a parar o primeiro remate, mas com Gaitan Laborde, na recarga, a fazer o 2-1.

A equipa de Nuno Espirito Santo não desistiu e acabou por impedir a derrota através de Hojbjerg, aos 76' minutos.

O técnico português, Nuno Espírito Santo, admite que está preocupado por não vencer há dois jogos.

