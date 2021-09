Liga Europa: Bétis e Bayer Leverkusen voltam a ganhar 

No Grupo G, Bétis e Bayer Leverkusen, só sabem ganhar.

Os alemães golearam o Celtic, de Jota, por 4-0.

E na equipa espanhola, Rui Silva, foi titular na vitória por 3-1 frente ao Ferencvárosi.

Com estes resultados, Bétis e Bayer Leverkusen estão em primeiro lugar do grupo G, com seis pontos, enquanto o Ferencvárosi está em terceiro e o Celtic em quarto, ambos sem pontos.

