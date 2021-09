O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira os dinamarqueses Midtjylland, por 3-1, no Estádio Municipal de Braga, na segunda jornada do grupo F da Liga Europa.

No final do jogo, os jogadores Ricardo Horta, Galeno e Mario González realçaram a importância da vitória do SC Braga para as aspirações na prova.

Já Carlos Carvalhal realçou a exibição da equipa.