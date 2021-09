Liga Europa: Estrela Vermelha foi à Bulgária vencer o Ludogorets 

O Estrela Vermelha foi à Bulgária vencer o Ludogorets, por 1-0, depois de ter vencido o Sporting de Braga na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Josué Sá foi titular na equipa da casa e viu o Estrela Vermelha a criar perigo a meio da primeira parte. Após um passe arriscado de Pinas, os sérvios recuperaram e assustaram com um remate às malhas laterais. Valeu o esforço do português Josué Sá a tentar tapar os caminhos da baliza.

Depois do aviso, o Estrela Vermelha chegou ao golo na segunda parte. Aos 64 minutos, Kanga inaugurou o marcador. O gabonês aproveitou uma bola perdida nos arredores da área para disparar a bola como uma flecha direita ao fundo da baliza.

A equipa de Belgrado ainda tentou ampliar a vantagem. Mas o remate de Ben El Fardou esbarrou no braço do guarda-redes.

A partida ainda ficou marcada por uma expulsão. O árbitro entendeu que Cicinho fez falta sobre Pavkov e mostrou o segundo cartão amarelo ao lateral do Ludogorets.

A equipa da casa, reduzida a 10 jogadores, não conseguiu evitar a derrota com o Estrela Vermelha.

O Estrela Vermelha é líder isolado do grupo F, com 6 pontos, já o Ludogorets ocupa o terceiro lugar. O Sporting de Braga está em segundo lugar, com 3 pontos, e o Midtjylland ocupa o último lugar, com um ponto.

► VEJA MAIS: