Liga Europa: Lazio vence Lokomotiv, Marselha-Galatasaray sem golos 

Não houve golos no jogo entre o Marselha e o Galatasaray, do grupo E da Liga Europa.

O grande vencedor da noite no grupo foi a Lazio, que venceu o Lokomotiv de Moscovo por 2-0.

Com estes resultados, Galatasaray está em primeiro lugar do grupo, com quatro pontos, seguindo-se a Lazio, com dois.

Marselha está em terceiro lugar, com dois pontos, e o Lokomotiv de Moscovo está em último, com apenas um ponto.



