Liga Europa: Lyon domina grupo A e Rangers continua sem pontos

O Lyon recebeu e venceu o Brondby, por 3-0, com mais uma grande exibição de Ekambi, na segunda jornada do grupo A da Liga Europa.

No outro jogo do grupo, o Rangers voltou a perder, agora em casa do Sparta de Praga, por 1-0.

Com estes resultados, o Lyon está em primeiro lugar do grupo A, com seis pontos, sendo seguido pelo Sparta de Praga, com quatro.

O Brondby, que ainda não venceu nenhum jogo, está em terceiro lugar com um ponto, alcançado no empate da primeira jornada, e o Rangers está em último, sem pontos.

