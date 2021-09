Liga Europa: PSV Eindhoven goleia Sturm Graz, Mónaco empata com o Real Sociedad

No grupo B da Liga Europa, o PSV Eindhoven foi à Áustria ganhar ao Sturm Graz por 4-1. O Mónaco ficou-se por um empate a um golo em Espanha com o Real Sociedad.

O Mónaco foi à luta pela segunda vitória em duas jornadas. Em cima do primeiro quarto de hora, avançou com tudo para a frente do marcador. O central Axel Disasi soltou a euforia monegasca em San Sebastián. Serviu o 0-1 do alto do metro e noventa. Bem acima da defesa espanhola.

De imediato a Real Sociedad tentou a reagir à adversidade. Em velocidade, Portu fraquejou na pontaria.

O numero 7 espanhol voltou à carga na segunda parte: com acrobacia voltou a falhar, mas conseguiu aumentar a força do apoio que ajudou a transformar o canto no empate. Mikel merino tirou os pés do chão. Fez o 1 igual. Foi muito eficaz de cabeça no ar.

No final um ponto para cada e o Mónaco ficou ao alcance do PSV Eindhoven na liderança do grupo.

Bastava aos holandeses vencerem o Sturm Graz na Áustria, depois do empate com a Real Sociedad na primeira jornada. A vitória começou a ser construída pouco depois da meia hora.

Sangaré deu o último toque numa jogada que começou ao canto. O médio costa marfinense teve de se esticar para alcançar o fundo da baliza e fazer o 0-1.

Já na segunda parte, ao oitavo minuto depois do descanso, surgiu o 0-2. O israelita Zahavi rematou de acordo com as regras do jornalista Gabriel Alves. De cima para baixo bateu o guarda-redes austríaco.

O mesmo princípio foi seguido com igual eficácia na outra baliza, mas de cabeça. Stankovic ainda deu esperança ao Sturm Graz: depois de uma dança sobre a bola o esloveno ficou à vontade para fazer o golo.

Mas a 20 minutos do fim o PSV Eindhoven acelerou. Primeiro ainda se despistou, com curvas a mais de Carlos Vinícios. O ex-avançado do Benfica podia ter sido direto, como foi Phillip Max fez logo a seguir.

Ampliou a vantagem para 1-3 num remate que ainda contou a contribuição de um defesa. Um desvio que tirou ao guarda-redes qualquer hipótese de chegar à bola.

O resultado ficou fechado aos 78 minutos. Com o pé esquerdo Vertessen fez o 1-4 à distância e com a força e a direção suficientes para chegar ao golo.