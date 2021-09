Liga Europa: SC Braga vence o Midtjylland por 3-1

O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira os dinamarqueses Midtjylland, por 3-1, no Estádio Municipal de Braga, na segunda jornada do grupo F da Liga Europa.

Os primeiros dois golos da partida foram marcados através de grandes penalidades. Evander do Midtjylland marcou aos 19 minutos e Galeno deu o empate ao Sporting de Braga, aos 55'.

Ricardo Horta, que falhou um penálti aos 35 minutos, fez o 2-1 aos 62' e Galeno voltou a marcar aos 90+5.

Com este triunfo, o Sporting de Braga subiu à vice-liderança do agrupamento, com três pontos, a três dos sérvios do Estrela Vermelha, que hoje venceram por 1-0 o Ludogorets, que, tal como o Midtjylland, soma um ponto.

Carlos Carvalhal realça exibição do SC Braga

No final do jogo, os jogadores Ricardo Horta, Galeno e Mario González realçaram a importância da vitória do SC Braga para as aspirações na prova.

Já Carlos Carvalhal realçou a exibição da equipa.



