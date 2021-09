Liga Europa: Spartak de Moscovo alcança a primeira vitória, Legia de Varsóvia derrota Leicester

O grupo C da Liga Europa é liderado pelo Legia de Varsóvia, dos portugueses André Martins, Josué e Rafael Lopes. A equipa derrotou o Leicester por 1-0. No outro jogo do grupo, o Spartak de Moscovo, treinado por Rui Vitória, venceu em Nápoles por 3-2.

Em Nápoles, o jogo não começou da melhor maneira para o Spartak Moscov, de Rui Vitória. Logo aos 11 segundos, Elmas aproveitou um erro do guarda-redes russo, Aleks Maksimenko, e colocou os italianos em vantagem no marcador.

O Nápoles, com Mário Rui a titular, dominou o encontro na primeira meia hora. Mas tudo mudou após a entrada do defesa português às pernas de Victor Moses. Inicialmente, o árbitro mostrou o cartão amarelo, mas depois de consultar o VAR decidiu expulsar Mario Rui com vermelho direto.

Em superioridade numérica, a equipa de Rui Vitória conseguiu chegar à igualdade no arranque da segunda parte. O Spartak Moscovo conseguiu a cambalhota no marcador aos 80 minutos por Ignatov.

Um golo muito festejado por Rui Vitória, que deixou o banco de suplentes para comemorar com a equipa. É o primeiro triunfo do Spartak Moscovo de Rui Vitória nesta edição da Liga Europa.

O Nápoles tem apenas um ponto no grupo C, que é liderado pelo Legia de Varsóvia. A assistência para o único golo do jogo saiu dos pés de Josué que tocou para Emreli. O jovem avançado do Azerbaijão tirou os adversários do caminho e rematou para o 1-0.

Na segunda parte, o Leicester tentou chegar ao empate mas não conseguiu ultrapassar o guarda-redes polaco. Rafael Lopes entrou no Legia a tempo de assistir Kastrati, que desperdiçou a última oportunidade do encontro. Vitória do Legia de Varsóvia por 1-0 frente ao Leicester.

Os polacos lideram o grupo C com dois triunfos em dois jogos. Os ingleses ocupam o último lugar com apenas um ponto.

