Liga Europa: duelo de portugueses na Turquia e o penálti que dá a vitória ao Eintracht Frankfurt

No grupo D da Liga Europa, o Eintracht de Frankfurt venceu o Antuérpia com um golo de Gonçalo Paciência. No outro jogo, o Olympiacos derrotou o Fenerbahçe na Turquia.

Foi um duelo de portugueses nos bancos: o Fenerbahçe de Vítor Pereira recebeu o Olympiacos de Pedro Martins. E logo aos 6 minutos começaram os festejos.

Soares, um jogador bem conhecido dos relvados portugueses, colocou os gregos em vantagem. A jogada começou num erro dos homens de Vítor Pereira e culminou numa jogada de contra-ataque finalizada pelo avançado brasileiro.

No segundo tempo, a equipa da casa ficou muito perto do golo. Pelkas apareceu no coração da área e não conseguiu fazer melhor do que acertar no ferro.

No entanto, Pedro Martins voltou a sorrir: aos 62 minutos, o Olympiacos chegou ao 0-2. Masouras teve tempo para tudo, controlou a bola, preparou o remate e disparou para o fundo da baliza. Bayindir ainda se esticou, mas não evitou o golo.

Cinco minutos depois, o Olympiacos fechou as contas do jogo. Masouras voltou a brilhar. O avançado grego bisou e fez o terceiro da contagem para os gregos com um remate colocado à entrada da área.

O Olympiacos é líder isolado com seis pontos, já o Fenerbahçe está no terceiro lugar do Grupo D com 1 ponto.

No outro jogo do grupo, o Antuérpia recebeu o Eintracht de Frankfurt e contou com Dinis Almeida e Aurélia Buta no onze titular.

Os alemães foram os primeiros a criar perigo: aos dois minutos, Hinteregger rematou bem de longe para uma defesa apertada de Butez. À meia hora de jogo, foram os homens da casa a tentar o golo. Mas Benson atirou às malhas laterais.

Foi preciso chegar aos 91 minutos para se assistir ao único golo da partida. O defesa português, Dinis Almeida, cometeu penálti sobre Lidstrom. Encarregado da marcação da grande penalidade, ficou Gonçalo Paciência. O avançado português entrou na segunda parte para decidir o jogo.

O Eintracht Frankfurt ocupa o segundo lugar, já o Antuérpia está no último lugar do grupo D.

