Sporting de Braga e Midtjylland jogam pela primeira vez na história dos dois clubes

O Sporting de Braga joga esta quinta-feira com os dinamarqueses do Midtjylland, na segunda jornada da Liga Europa. Só a vitória interessa à equipa de Carlos Carvalhal, depois da derrota em Belgrado.

O Sporting de Braga precisa de encontrar o caminho das vitórias. A equipa de Carlos Carvalhal perdeu jogadores influentes e precisa de afinar a pontaria.

Depois do Estrela Vermelha, segue-se o Midtjylland no calendário europeu minhoto. O vice-campeão da Dinamarca gosta de jogar olhos-nos-olhos com o adversário e promete dificultar as contas do apuramento.

Com transmissão em direto na SIC, às 20:00, Sporting de Braga e Midtjylland encontram-se pela primeira vez na história dos dois clubes.