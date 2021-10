Jota assiste nos dois golos do triunfo do Celtic

O avançado português Jota esteve, esta terça-feira, na origem dos dois golos do triunfo (2-0) dos escoceses do Celtic sobre os húngaros do Ferencváros, em jogo da terceira jornada do grupo G da Liga Europa de futebol, disputado em Glasgow.

Numa altura em que o 0-0 teimava em manter-se, o jogador luso desbloqueou o encontro aos 57 minutos, num lance em que ainda no seu meio-campo efetuou um passe longo para Kyogo Furuhashi, que não teve dificuldades em bater Dibusz.

Já depois de Callum McGregor ter perdido a oportunidade de ampliar, ao falhar uma grande penalidade, aos 62, Jota voltou a surgir no encontro e, agora com passe lateralizado para o interior da área, serviu David Turnbull para o 2-0.

Com este triunfo, o Celtic conquistou os seus primeiros três pontos na prova, reentrando assim na luta pelo apuramento para a fase seguinte da prova.

O grupo G é liderado pelo Bayer Leverkusen, com seis pontos, os mesmos do Bétis, que é segundo - as duas equipas defrontam-se na quinta-feira, em jogo da terceira jornada -, enquanto os húngaros são últimos, com zero pontos.

