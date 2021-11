Sporting de Braga parte para a Dinamarca com duas baixas de última hora

O Sporting de Braga partiu esta terça-feira para a Dinamarca. Na próxima quinta-feira, defrontará o Midtjylland, no jogo da quinta jornada da Liga Europa.

O guarda-redes Matheus e o médio Al Musrati são as baixas de última hora na equipa de Carvalhal. O primeiro por questões pessoais, o segundo devido a uma lesão, contraída no jogo com o Santa Clara.

Para a partida na Dinamarca, juntam-se à equipa a Sequeira, David Carmo, Tormena e Buta, que ainda não estão aptos para regressar à competição.

O jogo tem transmissão em direto na SIC e em sicnoticias.pt, às 17:45 horas de quinta-feira.

Jornalista: Miguel Torrão

Imagem: José Caldelas

Edição: Lúcia Amorim