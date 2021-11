Tiago Sá na baliza do Sporting de Braga frente ao Midtjylland

O Sporting de Braga joga esta quinta-feira na Dinamarca com o Midtjylland. Apesar das buscas das autoridades judiciárias ao clube, Carlos Carvalhal garante que hoje foi um dia absolutamente normal para os jogadores.

O guarda-redes Matheus e o médio Al Musrati são as baixas de última hora na equipa de Carvalhal. O primeiro por questões pessoais, o segundo devido a uma lesão, contraída no jogo com o Santa Clara.

O jogo tem transmissão em direto na SIC e em sicnoticias.pt, às 17:45 horas de quinta-feira.