O Sporting de Braga perdeu esta quinta-feira por 3-2 no estádio do Midtjylland, em jogo da quinta jornada do grupo F da Liga Europa, e adiou para a última ronda a decisão sobre a continuidade na prova.

Apesar da derrota na Dinamarca, os jogadores do Sporting de Braga acreditam na passagem à próxima fase da Liga Europa. Carlos Carvalhal assume que foi um jogo muito ingrato e diz que a equipa minhota depende apenas de si para vencer o grupo.