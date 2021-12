Carlos Carvalhal considera Sheriff um adversário difícil e muito competente

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, diz que o Sheriff é um adversário difícil e muito competente, contudo, mostra-se confiante na passagem aos oitavos de final da Liga Europa.

Carlos Carvalhal elogia esta segunda-feira o Sheriff, adversário moldavo que calhou ao Sporting de Braga nos play-offs da Liga Europa de futebol, mas frisa a ambição dos minhotos em chegarem aos oitavos de final.

"[O Sheriff é] Uma equipa que vem da Liga dos Campeões, onde faz sete pontos, colocando o Shakhtar [Donetsk] atrás deles e com uma vitória em casa do Real Madrid por 2-1. Na fase [preliminar] para chegar à Champions, eliminou o Estrela Vermelha e o Dínamo de Zagreb", nota o técnico, em declarações aos meios de comunicação do clube bracarense.