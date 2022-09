Artur Jorge estreia-se na Europa frente a um experiente Malmö

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, frisou a ambição de vencer na Suécia o Malmö, na quinta-feira, em jogo da primeira jornada do grupo D da Liga Europa de futebol.

Artur Jorge disse que a recente mudança de treinador da equipa sueca - o norueguês Age Hareide, de 68 anos - não vai alterar a abordagem da equipa minhota, que passa por querer vencer.

“Estudámos bem o adversário, conhecemos bem o passado recente do Malmö e não só. Vamos defrontar uma equipa de qualidade, com experiência em jogos europeus e, por isso, teremos que ser iguais a nós próprio. Sabemos o que temos que fazer e temos o claro objetivo de vencer”.

Artur Jorge disse conhecer o novo técnico dos suecos, "um treinador experiente, com um currículo vasto e rico".

“Sei que já tinha trabalhado no Malmö, que foi treinador do Rosenborg e da seleção da Dinamarca. Acredito que vai recorrer aos jogadores mais experientes nesta fase mais delicada da equipa [duas derrotas seguidas no campeonato] e que vai influenciar positivamente a equipa”.