Fenerbahçe de Jesus "vinga-se" do Dínamo Kiev e Rennes bate o AEK Larnaca

No Grupo B da Liga Europa, o Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, recebeu e venceu o Dínamo Kiev por 2-1. Já o Rennes bateu o AEK Larnaca por 2-1 no Chipre.

Na Turquia, o Fenerbahçe inaugurou o marcador com um golo de Gustavo Henrique aos 35 minutos. Na segunda parte, o Dínamo Kiev empatou com um tento de Viktor Tsygankov. O golo da vitória da formação de Jesus surgiu aos 90+2’ com um remate de Michy Batshuayi.

No Chipre, o Rennes adiantou-se no marcador aos 29 minutos com um golo de Arthur Theate. A equipa da casa empatou aos 33’ com um tento de Oier Sanjurjo. O golo do triunfo dos franceses só apareceu aos 90+4 minutos com um remate de Lorenz Assignon.

O Fenerbahçe e o Rennes partilham a liderança do Grupo B, após o fim da primeira jornada da fase de grupos.