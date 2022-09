Real Sociedad vence Manchester United em Old Trafford

A Real Sociedad venceu, esta quinta-feira, o Manchester United por 1-0 em Inglaterra, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Os portugueses Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot (titulares) e Bruno Fernandes (suplente utilizado) não conseguiram evitar a derrota dos ‘red devils’ em ‘casa’.

Brais Méndez marcou o único golo da partida aos 59 minutos, através da conversão de uma grande penalidade cometida por Lisandro Martínez.

Com este triunfo, a equipa de Espanha divide a liderança do Grupo E com o Sheriff Tiraspol.