Roma de Mourinho perde na Bulgária e William Carvalho ajuda Bétis a vencer na Finlândia

No Grupo C da Liga Europa, a Roma, comandada por José Mourinho, perdeu com o Ludogorets por 2-1 na Bulgária. Já o Bétis, com William Carvalho a titular, venceu o HJK por 2-0 na Finlândia.

Na Bulgária, a equipa da casa inaugurou o marcador por intermédio de Cauly aos 72 minutos. A formação de Mourinho empatou o jogo aos 86 minutos com um golo de Eldor Shomurodov. No entanto, dois minutos depois, aos 88, Nonato marcou o tento da vitória do Ludogorets.

Na Finlândia, o Bétis alterou o marcador com um golo de Willian José aos 45+3 minutos, na conversão de uma grande penalidade cometida sobre o português William Carvalho. Na segunda parte, Willian José bisou e fechou o marcador aos 64 minutos.

O Bétis e o Ludogorets partilham a liderança do Grupo C, após o fim da primeira jornada da fase de grupos.