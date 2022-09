Grupo A da Liga Europa: noruegueses lideram, Arsenal-PSV adiado

No grupo A da Liga Europa, os noruegueses do Bodo Glimt venceram os suíços do Zurique. O jogo Arsenal-PSV foi adiado devido à falta de policiamento disponível em Londres.

Com o Arsenal-PSV adiado para 20 de outubro, o Bodo/Glimt foi em busca da liderança provisória no grupo. Contra o Zurique, a equipa norueguesa ficou a zeros no primeiro tempo, mas saltou para a frente aos 54 minutos, com um auto-golo da formação suíça.

Patrick Berg bateu o pontapé de canto e Ole Selnaes desviou para a própria baliza. Momento de infelicidade do Zurique, ainda sem qualquer ponto conquistado nesta Liga Europa.

Quatro minutos depois, o 2-0 para o Bodo/Glimt, da autoria de Hugo Vetlesen. Assistência de Ola Solbakken e o desvio de primeira que o guarda-redes do Zurique, Yanick Brecher, não conseguiu segurar.

O melhor que o Zurique conseguiu fazer foi reduzir, com um grande momento do kosovar Donis Avdijaj. Um golo de luxo, mas que não valeu pontos.

Com uma vitória por 2-1, os noruegueses do Bodo/Glimt chegam aos quatro pontos e lideram o grupo A da Liga Europa.