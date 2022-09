Grupo C da Liga Europa: Mourinho soma primeira vitória, Bétis lidera com seis pontos

A Roma de José Mourinho estreou-se a ganhar na Liga Europa. A equipa italiana, com Rui Patrício na baliza, venceu os finlandeses do HJK Helsínquia por 3-0.

Roma e HJK Helsínquia, duas equipas que entraram a perder nesta Liga Europa, procuravam o primeiro triunfo no grupo C.

O jogo ficou marcado pela expulsão logo aos 15 minutos de Tenho, que ainda teve esperança de continuar em campo quando o árbitro mostrou inicialmente o cartão amarelo, mas depois de consultar o VAR o juiz da partida entendeu que o jogador da Roma seguia isolado para a baliza e mudou a cor do cartão.

Mesmo reduzido a 10 unidades, o HJK Helsínquia teve a melhor oportunidade de golo da primeira parte. Bola no poste da baliza de Rui Patrício. A Roma só conseguiu tirar partido da superioridade numérica em campo depois do intervalo.

Dybala entrou no arranque da segunda parte e só precisou de um minuto para fazer o 1-0 após assistência de Lorenzo Pellegrini.Três minutos depois o capitão da Roma também apareceu a faturar. Zaniolo cruzou e após um ressalto a bola bateu em Lorenzo Pellegrini e acabou no fundo da baliza dos finlandeses.

As contas do jogo foram fechadas por Andrea Belloto, com mais uma assistência de Zaniolo. A Roma soma os primeiros três pontos no grupo C e alcança o Ludogorets, que perdeu na visita ao terreno do Bétis.

Rui Silva e William Carvalho foram suplentes nos andaluzes que lideram só com vitórias. O Bétis segurou a vitória frente ao Ludogorets por 3-2 e lidera com 6 pontos o Grupo C da Liga Europa.