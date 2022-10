O Arsenal lidera o Grupo A com seis pontos, mais dois que o rival escandinavo e que o PSV Eindhoven, que foi à Suíça golear o Zurique, por 5-1.

Em Londres, Fábio Vieira foi titular e assinou o terceiro golo do Arsenal no triunfo sobre os noruegueses do Bodo/Glimt (3-0), com Cédric Soares a assistir ao jogo do banco de suplentes dos 'gunners'.