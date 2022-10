Liga Europa: Union Berlim vence Malmö em jogo problemático

O Union Berlim venceu esta quinta-feira o Malmo, na Suécia, num encontro bastante problemático. Sheraldo Becker, avançado do Suriname, deu o triunfo ao Union Berlim, com um remate certeiro aos 68 minutos, numa altura em que os germânicos já atuavam com menos uma unidade, por expulsão do húngaro Schafer, aos 45+1, e com Diogo Leite em campo, que foi titular e esteve a tempo inteiro na formação da capital alemã.

Antes do golo de Becker, aos 57 minutos, o árbitro foi obrigado a interromper o encontro durante cerca de 20 minutos, devido ao comportamento dos adeptos do Union Berlim, que atiraram artefactos pirotécnicos para o relvado e também para a zona em que estavam adeptos do Malmo.

O SC Braga caiu hoje para o segundo lugar do grupo D, com seis pontos, agora a três do Union Saint-Gilloise e com mais três que o Union Berlim, terceiro. O Malmö ainda não somou pontos.