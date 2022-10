SC Braga perde primeiro lugar do grupo para o Union St. Gilloise

O SC Braga perdeu esta quinta-feira em casa frente ao Union St. Gilloise por 1-2, num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Os belgas mantêm-se invictos na fase de grupos, enquanto os minhotos somam a primeira derrota.

O SC Braga foi o primeiro a marcar, aos 49 minutos, por Abel Ruiz. A Union St. Gilloise fez os dois golos já na reta final do jogo. Gustaf Nilsson bisou aos 86' e aos 90+4'.

Com este resultado, a equipa da Bélgica sobe a primeiro do grupo D, com nove pontos. A formação de Artur Jorge fica com seis pontos.