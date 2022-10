O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, bateu o AEK Larnaca, por 2-0. Em Istambul, com Miguel Crespo no 'onze', o Fenerbahçe bateu o AEK Larnaca, de Rafael Lopes e Gustavo, com golos de Batshuayi (26 minutos) e Mamas (na própria baliza, aos 80), e continua a liderar, agora com sete pontos, o Grupo B na companhia do Rennes, que bateu o Dinamo Kiev, por 2-1, e com quatro de vantagem sobre os cipriotas, terceiros classificados.