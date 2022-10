No Chipre, Cristiano Ronaldo voltou ao 'onze' do Manchester United, na companhia de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, mas ficou em 'branco' no triunfo por 3-2 sobre o Omonia, embora tenha feito a assistência para o terceiro golo, de Rashford, que 'bisou', aos 53 e 84 minutos.

Os 'red devils' seguem no segundo posto do Grupo E com seis pontos, a três da Real Sociedad, que continua a liderar após bater o Sheriff, por 2-0, na Moldávia.