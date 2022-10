Já é conhecido árbitro que vai dirigir jogo entre Sporting de Braga e Saint-Gilloise

O árbitro azeri Aliyar Aghayev foi o designado para dirigir o jogo entre Union Saint-Gilloise e Sporting de Braga, na quinta-feira, esta que será a quarta jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, informou hoje a UEFA no site oficial na Internet.

Aliyar Aghayev, de 34 anos, terá os compatriotas Zeynal Zeynalov e Akif Amirali como árbitros assistentes, enquanto que o turco Abdulkadir Bitigen vai desempenhar as funções de videoárbitro (VAR). O encontro vai-se realizar na quinta-feira em Heverlee, na Bélgica, com início às 17:45 (hora de Lisboa).

Esta é a segunda vez que Aghayev apita o Sp. Braga, depois do Konyaspor-Sp. Braga, da Liga Europa, em outubro de 2016. Em setembro de 2017, o azeri também apitou um V. Guimarães-Salzburgo, na Liga Europa.

O Sporting de Braga ocupa o segundo lugar do Grupo D, a três pontos do líder Saint-Gilloise, frente ao qual perdeu na semana passada, em casa, por 2-1, e com três de vantagem sobre o Union Berlim, enquanto os suecos do Malmö ocupam a última posição, ainda em branco.