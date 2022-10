Treinador do SC Braga admite "semana muito dura", mas diz que equipa está "preparada"

O Sporting de Braga defronta na quinta-feira o Saint-Gilloise, na Bélgica, num jogo a contar para a Liga Europa e com transmissão na SIC. A equipa de Artur Jorge quer colocar um ponto final numa série de três derrotas.

"Claro que esta foi para nós uma semana muito dura, a semana em que tivemos três jogos que não ganhámos. Coincide, e temos que assumir, com a falta de resultados que se traduz num momento menos bom da nossa parte, mas preparados e determinados, para poder, desde já, reagir a esse momento", admite o treinador de equipa.

Sporting de Braga, segundo classificado do grupo D, com seis pontos, e Union Saint Gilloise, primeiro, com nove, defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio Den Dreef, na Bélgica, em jogo que será arbitrado pelo azeri Aliyar Aghayev.

O jogo será transmitido na SIC.