Os resumos dos Grupos F, G e H

Na quarta jornada do Grupo F da fase de grupos da Liga Europa houve dois empates. O Midtjylland empatou com o Feyenoord (2-2) e o Sturm Graz empatou com a Lazio (2-2).

Classificação do Grupo F

1.ª Feyenoord - 5 pontos

2.ª Midtjylland - 5 pontos

3.ª Lazio - 5 pontos

4.ª Sturm Graz - 5 pontos



Na quarta jornada do Grupo G da fase de grupos da Liga Europa, o Qarabag empatou com o Olympiacos (0-0) e o Friburgo goleou o Nantes.

Classificação do Grupo G

1.ª Friburgo - 12 pontos

2.ª Qarabag - 7 pontos

3.ª Nantes - 3 pontos

4.ª Olympiacos - 1 pontos

Na quarta jornada do Grupo H da fase de grupos da Liga Europa, o Ferencváros venceu o Estrela Vermelha por 2-1 e o Trabzonspor goleou o Mónaco.

Classificação do Grupo H