SC Braga parte para Berlim com um regresso e uma ausência nos convocados

O Sporting de Braga joga esta quinta-feira em Berlim, para a Liga Europa. Os minhotos estão no segundo lugar do grupo D e precisam de pontuar para se manterem nos lugares que permitem a continuidade na prova europeia.

Os “guerreiros do Minho” estão num bom momento de forma, após terem atravessado um período não tão positivo. Venceram os dois últimos confrontos, contra o Felgueiras e contra o Estoril, e agora terão pela frente o líder da liga alemã, o Union Berlin.

Um encontro teoricamente mais exigente que irá por à prova os comandados de Artur Jorge, que se alcançarem os três pontos garantem os dois lugares cimeiros do grupo D, que permitem alcançar a próxima fase da Liga Europa. Em caso de empate, a decisão fica adiada para a próxima e última jornada que se disputará na pedreira, em Braga.

Os bracarenses treinaram pela última vez durante esta manhã, ainda em solo português. Uma das novidades foi a presença de Niakaté que tinha falhado o último jogo devido a lesão e em sentido contrário Diego Lainez ficou de fora, devido a uma indisposição gástrica, informou o clube.

A comitiva do SC Braga chega a Berlim esta tarde e ao fim do dia Artur Jorge e Sequeira fazem a antevisão do encontro que está marcado para as 17:45 desta quinta-feira e terá transmissão em direto na SIC e aqui, no site da SIC Notícias.

Lista de 24 convocados

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek

Defesas: Fabiano, Dinis Pinto, Niakaté, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, Tormena, Victor Gómez e Sequeira

Médios: Castro, Racic, Gorby, André Horta e Al Musrati

Avançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Hernâni, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Iuri Medeiros, Vitinha e Banza.