Liga Europa: acompanhe em direto o SC Braga - Malmö

O Sporting de Braga, terceiro classificado do grupo D, com sete pontos, defronta esta quinta-feira o Malmö, quarto e último, com zero, a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga. O jogo será arbitrado pelo francês Ruddy Buquet.

Com a continuidade nas provas europeias já assegurada, por via da Liga Conferência Europa, o Sporting de Braga, para se apurar para o 'play-off' da Liga Europa, tem de vencer o Malmö e esperar por um deslize do Union Berlim em casa do Saint-Gilloise.

As contas do Grupo D

Union Saint Gilloise - 13

Union Berlin - 9

SC Braga - 7

Malmö - 0



Onze do SC Braga

Matheus, Víctor Gómez, Tormena, Paulo Oliveira, Sequeira, Al Musrati, André Castro, Rodrigo Gomes, Ricardo Horta, Abel Ruiz e Banza.



Onze do Malmö

Dahlin, Beijmo, Hadzikadunic, Chalus, Rakip, Christiansen, Larsson, Rieks, Turay, Toivonen e Gall.