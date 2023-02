Liga Europa: Sporting-Midjylland em direto na SIC

O Sporting defronta esta quinta-feira o Midjylland, da Dinamarca, na primeira mão do play-off da Liga Europa.

Depois da derrota com o FC Porto, que deixou os “leões” a 15 pontos do primeiro lugar do campeonato, a Liga Europa traz uma nova esperança ao clube de Alvalade.

"O foco é sempre o mesmo, temos sempre que ganhar, se tivéssemos vindo de uma vitória o ambiente seria melhor mas a obrigação é o ter de ganhar", afirma Rúben Amorim.

A oito pontos do terceiro lugar no campeonato, e nesta situação sem acesso à Liga dos Campeões, a Liga Europa pode ser a única forma de chegar lá, no entanto o caminho não é tão facilitado.

O treinador sportinguista sabe que o lugar que ocupa no campeonato não é o mais favorável mas demonstra esperança pois o “campeonato ainda não acabou”.

Sobre a Liga Europa, o treinador diz que "é uma competição diferente e não vale a pena estarmos a fazer muitas contas porque ao estarmos a falar da Liga dos Campeões através da Liga Europa, estamos a falar de vencer a prova, e o que temos a fazer é vencer este jogo, depois vencer o segundo, passar a eliminatória..."



O adversário do Sporting é o Midtjylland, que está no sétimo lugar do campeonato dinamarquês e desde novembro não faz um jogo oficial, devido às pausas de inverno e do mundial, um ritmo diferente que pode ser aproveitado pelo Sporting.

Antonio Adán, guarda-redes do clube treinado por Rúben Amorim, acredita que “somos os favoritos” e confia nos colegas para mostrarem que são "capazes de dar uma imagem francamente boa."

O jogo será no Estádio José Alvalade, esta quinta-feira às oito da noite, com transmissão em direto na SIC e no site da SIC Notícias.