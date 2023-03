O Sporting fica esta sexta-feira a conhecer o adversário nos quartos de final da Liga Europa de futebol, entre um lote em que estarão os “gigantes” Manchester United e Juventus e o recordista de troféus Sevilha.

O sorteio, com início às 12:00 (em Lisboa), na sede da UEFA, em Nyon, não terá quaisquer restrições, sendo que qualquer uma das outras sete equipas presentes poderá ser oponente dos “leões”, que na quinta-feira eliminaram o Arsenal, líder da Premier League, nos oitavos de final.

Possíveis adversários do Sporting

Desta forma, o Sporting, que já tinha estado nos “quartos” da Liga Europa em 2011/12 e 2017/18, poderá ter pela frente equipas como o Manchester United, no qual alinha o ex-sportinguista Bruno Fernandes, a Juventus, que “caiu” aos “pés” do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, ou a Roma, treinada por José Mourinho e cuja baliza é defendida por Rui Patrício, também ele um antigo “leão”.

No caminho dos “verdes e brancos” poderão estar igualmente o Sevilha, que já conquistou a prova quatro vezes - mais duas na antecessora Taça UEFA -, os alemães do Bayer Leverkusen, os neerlandeses do Feyenoord ou os belgas do Union Saint-Gilloise, que ultrapassaram o Sporting de Braga na fase de grupos.

Além dos quartos de final, o sorteio definirá igualmente o alinhamento das meias-finais da Liga Europa, cuja final está marcada para 31 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste.

Depois do empate 2-2 na primeira mão dos oitavos de final, em Lisboa, a formação comandada por Rúben Amorim surpreendeu o Arsenal, líder da Premier League, na segunda mão, em Londres, alcançando nova igualdade, desta vez 1-1, para depois vencer por 5-3 no desempate por grandes penalidades.