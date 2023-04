Liga Europa

Rúben Amorim regressa a Turim com o mesmo sonho de 2014: chegar à final da Liga Europa

Há nove anos, Rúben Amorim estava em Turim como jogador do Benfica. Agora, ao comando do Sporting faz a comparação entre o passado e o presente. O Sporting-Juventus pode ser visto na SIC e no site da SIC Notícias, a partir das 20:00.