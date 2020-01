“Correio de Nossa Senhora”, espólio do Arquivo do Santuário de Fátima

Estão aqui guardadas quase oito milhões de mensagens, sobretudo em formato de cartas, dirigidas à Senhora de Fátima, muitas das quais referentes à guerra em África.

No arquivo chamam-lhe “Correio de Nossa Senhora” e revela a relação íntima dos crentes com a dimensão feminina e maternal do transcendente. Este espólio documental avolumou-se nas últimas décadas.

Em 1967, no 50º aniversário dos acontecimentos de Fátima, chegaram alguns milhares de mensagens, hoje guardadas em poucas caixas. Em 2017, no centenário, encheram-se quase 240 caixas com cerca de 800 mil registos de devotos.

As caixas com mensagens dirigidas à Senhora de Fátima, já catalogadas pelo santuário, preenchem 350 metros lineares de estantes no arquivo. Mas há milhares ainda por organizar, guardadas em caixas de resmas…