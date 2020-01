Os bastidores da Grande Reportagem

SIC e Expresso agradecem as facilidades e empenho do centro de imprensa do santuário e a disponibilidade total dos arquivistas do Centro de Estudos do Santuário.



Ao longo de um ano, a equipa SIC/Expresso consultou cerca de 50 mil mensagens do "Correio de Nossa Senhora", no arquivo do Santuário de Fátima, e percorreu o país de norte a sul e ilhas para recolher testemunhos de ex-combatentes devotos e de autores de cartas a Nossa Senhora de Fátima. Para os localizar, recorremos a um anúncio da revista Combatente, da Liga dos Combatantes, e no jornal ELO, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas.

Os jornalistas agradecem de forma especial ao ex-presidente da ADFA, José Arruda, que, enaltecendo a abordagem inédita, acolheu imediatamente o pedido de publicação desse apelo e faleceu enquanto produziamos esta Grande Reportagem.