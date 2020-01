Cartas a Nossa Senhora de Fátima

Entre múltiplas formas e suportes, as mensagens aparecem também em código, bilhetes de transporte, folhas timbradas, cartões de visita, pagelas coloridas, pequenos pedaços de papel ou registos de sacrifícios, também designados como ramalhetes espirituais.

A maioria das cartas são escritas por mulheres. Nas décadas de 60 e 70, predominam as mensagens enviadas por jovens, estudantes, alunas de colégios católicos motivadas por dramas do quotidiano vividos de forma intensa.

Ler estas mensagens é mergulhar na história do século XX com o olhar dos crentes e do ambiente social da época…