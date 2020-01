Relatório revelou que BIC estava em risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo

Em 2015, a inspeção do Banco de Portugal ao BIC revelou um banco em risco em matéria de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

A SIC revelou o relatório em dezembro e, agora, pelas ligações do banco de Isabel dos Santos ao processo Luanda Leaks, recuperamos essa informação.

Os inspetores passaram três meses no banco a identificar as falhas, uma por uma. No final, propuseram 23 processos de contraordenação.

À SIC, o Banco de Portugal não explicou que destino deu às propostas dos inspetores.

