Banco espanhol que comprou Eurobic pertence ao maior banco privado da Venezuela

Carlos Garcia Rawlins

O Banesco é propriedade de Juan Carlos Escotet, venezuelano filho de espanhóis, proprietário da sociedade financeira Abanca.

A mais recente compra de 95% do banco português permitirá, assim, ao venezuelano Banesco continuar a expansão na Península Ibérica, depois de ter comprado o Abanca numa altura de crise para o banco espanhol, avança hoje o jornal Público.

Com lucros de 405 milhões de euros em 2019, ano em que o Abanca fechou a compra do Deutsche Bank em Portugal e foi escolhido para ficar com o Banco Caixa Geral em Espanha.

Em Portugal, o Abanca é ainda dono da Sogevinus, que gere cinco marcas de vinhos do Porto: Cálem, Kopke, Burmester, Barros e Velhotes.

Há dois anos, o banco venezuelano Banesco esteve envolvido numa polémica, após a detenção de 11 dirigentes, acusados de favorecer, “por ação ou omissão”, uma alegada rede de transações cambiais ilegais na fronteira com a Colômbia e alegadamente alimentada pelo mercado negro, através do qual muitos emigrantes venezuelanos também enviavam remessas aos familiares.