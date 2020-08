Rui Pinto e Isabel dos Santos confrontam-se no Twitter

Depois de ter sido libertado no início do mês, Rui Pinto voltou ao ataque no Twitter e o alvo foi a empresária angolana Isabel dos Santos, que não deixou o hacker sem resposta.

Numa publicação na rede social, Rui Pinto falou da hipótese da família da Isabel dos Santos ser "a real proprietária de uma das maiores propriedades muradas da Europa", referindo-se à Herdade da Torre Bela, no Ribatejo.

Em resposta, a empresária angolana disse que Rui Pinto acusa sem provas, sendo "um mero curioso que vive de fofoca".

Rui Pinto é o denunciante por detrás do Luanda Leaks. O hacker, conhecido pelo caso Football Leaks, conseguiu entrar nos sistemas informáticos das empresas de Isabel dos Santos e recolher 715 mil documentos.

O disco rígido com os documentos foi entregue ainda em 2018 à Plataforma para a Proteção de Denunciantes em África, que os partilhou com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, do qual a SIC e o Expresso fazem parte.

Os milhares de documentos sobre Isabel dos Santos detalham transferências feitas para contas offshore e um esquema de empresas de fachada.

O pirata informático diz que não teve qualquer motivação política, mas apenas de interesse público.