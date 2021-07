Luanda Leaks. Defesa de Isabel dos Santos duvida que Angola consiga prendê-la

A defesa de Isabel dos Santos em Luanda está convencida que as autoridades angolanas nunca irão conseguir prender a empresária. Isabel dos Santos já foi notificada várias vezes para se apresentar a interrogatório, mas o advogado diz que a filha do ex-presidente não se vai meter na jaula do leão.

A última vez que Isabel dos Santos foi chamada a apresentar-se à justiça de Angola terá sido em fevereiro deste ano. Tinham passado 3 meses desde o funeral do marido, em Londres.

Ainda que cheguem novas notificações isabel está decidida: não irá comprar passagem para Luanda.

A defesa queixa-se que as autoridades angolanas usam provas falsas com as quais terão até enganado a justiça portuguesa a executar um arresto de milhões.

É alvo de pelo menos dois processos crime e um processo cível, no qual Angola reclama 5 mil milhões de euros alegadamente subtraídos aos cofres do Estado.

Para resolver os problemas, a filha do ex-presidente diz-se disposta a negociar.

A SIC pediu esclarecimentos à Procuradoria Geral de Angola, mas as respostas, apesar de prometidas, nunca chegaram.

