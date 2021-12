Ana Gomes pede que Portugal impeça Isabel dos Santos de entrar no país

Isabel dos Santos está proibida de entrar nos Estados Unidos por suspeitas de corrupção. Terá desviado milhões de euros quando dirigiu a companhia de petróleo angolana.

As restrições ao visto de Isabel dos Santos impostas pelo Governo de Joe Biden vão impedir a empresária angolana e familiares de entrar no paí. É uma das medidas de um pacote anticorrupção aprovado pelo Departamento do Estado Americano.

A filha do antigo Presidente angolano, Eduardo dos Santos faz parte de uma lista internacional por estar acusada de "envolvimento em casos de corrupção por apropriação de fundos públicos em benefícios próprio".

Além deste impedimento, o Departamento do Tesouro anunciou também outras sanções, como o congelamento de bens dos dois generais angolanos: Leopoldino do Nascimento e Dias Júnior, homens fortes do antigo presidente angolano.

As medidas anticorrupção surgem quase dois anos depois da antiga líder da Sonangol ter sido alvo de investigação por corrupção no Luanda Leaks.

A comentadora da SIC Ana Gomes pede que Portugal siga o exemplo dos Estados Unidos e impeça Isabel dos Santos de entrar no país.

Saiba mais