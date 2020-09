FC Porto e Benfica há quase 40 anos…

Sem calor humano, a exemplo da parte final da última época, arrancou, coxa, mais uma Liga de futebol - coxa, porque, por decisão da DGS (resultado direto da influência do vírus assassino), Sporting e Gil Vicente não puderam mostrar credenciais. Uma Liga que, porém, tem tudo para ser em muito semelhante à anterior (como desejo estar enganado, pela qualidade da segunda linha do futebol português), dominada pela categoria, qualidade e experiência daqueles que são os melhores, vai para longos 40 anos: FC Porto e Benfica. Como se provou, respetivamente, nos triunfos conseguidos frente a Sp. Braga (vejo-o candidato…) e Famalicão (de surpresa a deceção?).

CONFIRMAÇÃO TELLES, SENSAÇÃO WALDSCHMIDT

Enquanto a tal dita segunda linha não entra nos eixos – Vitória, Boavista, Rio Ave e Marítimo, mais os bracarenses – e Sérgio Conceição, o treinador campeão, deixou perceber, em extensa entrevista ao Expresso, como funciona como líder e cidadão, a ronda inaugural foi pródiga para dois futebolistas. Se se quiser, um confirmou-se, outro deixou boas sensações: Alex Telles, defesa com mais golos da história portista (26), arrancou no máximo e já há quem não se conforme com o seu provável adeus ao Dragão; na estreia oficial, um jovem alemão, Waldschmidt, bisou e as promessas foram tantas que fica no ar a ideia de que foram bem investidos os 15 milhões de euros pelos encarnados.

MILHÕES DE JOTA, BRUNO IDOLATRADO

Por falar em milhões… Sempre muito disponíveis nos gastos, os ingleses não perdoam. A última grande contratação tem nome luso: Diogo Jota, que troca Wolverhampton por Liverpool, a troco de “modestos” 45 milhões de euros, por exigência de Jurgen Klopp, técnico “red”. Jota custou menos do que Bruno Fernandes, mas este… Idolatrado pelos adeptos do MU acaba de ver essa paixão confirmada ao ser eleito o jogador da época transata. Bastaram seis meses…

SPORTING À ESPERA DA DGS

Bruno Fernandes foi de Alvalade para Manchester e ainda não tem a certeza, como a nação leonina, se esta quinta-feira o seu ex-clube defronta o Aberdeen na Liga Europa, pois a derradeira palavra pertencerá à DGS. Uma coisa é certa: os leões inscreveram jogadores suficientes para ir jogo, pois a fase de grupos está à distância de uma noite europeia. O mesmo se pode dizer do Rio Ave, embora tenha tarefa mais complicada, pois passar o Besiktas, na Turquia, não costuma ser para todos…

FILIPE ALBUQUERQUE EM NOME DO PAI

Tem sido um ano de sonho para o desporto motorizado português. Depois dos feitos de Félix da Costa (Fórmula E) e Miguel Oliveira (MotoGP), Filipe Albuquerque venceu as célebres “24 Horas de Le Mans” e basta começar no Bahrain, a 21 de novembro, para se tornar campeão mundial de resistência – piloto que se emocionou ao dedicar o triunfo ao pai, recentemente falecido. Perto daquele feito, até parece que o recorde mundial do salto com vara por Duplantis (6.15 metros) e a vitória no Tour por Pogacar (que fez ontem 22 anos, mas venceu com 21) são feitos de somenos. Mas não são, não!