Supertaça num Natal vestido de verde

O primeiro jogo da temporada futebolística a valer um troféu tem lugar na noite (despida de público, infelizmente, pela enésima vez) de amanhã, em Aveiro. Em causa está a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, o terceiro troféu na hierarquia lusa, por parte do campeão nacional da última época, FC Porto, e do finalista vencido da Taça de Portugal, Benfica, uma vez que os dragões conseguiram a sempre tão desejada dobradinha, mas tendo em conta aquilo por que as duas equipas têm passado não se pode falar num favorito declarado. Aliás, correr esse risco quando se trata das duas equipas tidas por melhores em Portugal… nem sempre corre bem.

Até porque, segundo as últimas notícias, o FC Porto pode ver-se amputado de três das suas principais unidades – Corona e Otávio juntaram-se depois do desafio com o Nacional a Pepe, que havia sido operado a um osso da face – e essa realidade, independentemente do muito enaltecido “adn” portista, retira potencial e qualidade de jogo ao campeão em título. Já o Benfica, também não pode contar com um dos seus mais criativos futebolistas, Gabriel, e depois do que se passou em Barcelos subsiste a dúvida quanto à dupla que ocupará o centro da defensiva.

Aceitando-se como certa a vontade de ambos os conjuntos quererem conquistar o troféu – mesmo sendo pouco certeiro nas minhas previsões, não posso deixar de afirmar que, caso jogue completo, o FC Porto disfruta de uma ligeiríssima vantagem, pois não sendo melhor individualmente é mais forte no domínio coletivo -, aquilo que todos os que vão acompanhar o jogo pela televisão mais desejam é que se possa assistir a um bom espetáculo, sem casos e com um bom desempenho por parte da equipa de arbitragem. Uma discussão onde os portistas têm enorme vantagem global relativamente ao rival (21-8 em títulos), igualmente grande nos confrontos entre ambos: em 11 finais, os dragões conquistaram 10!

SPORTING PASSA CONSOADA A SORRIR

Pela terceira vez nas últimas 22 épocas, o leão chega ao Natal de sorriso rasgado, colocando um ponto final num interregno doloroso: o de chegar a esta altura do ano completamente afastado da possibilidade de ser campeão nacional, pois desta feita lidera a Liga, com vantagem reduzida, é certo, mas lidera. E mesmo que nada se conclua desta indesmentível realidade, o certo é que as possibilidades de ser feliz quando a competição terminar são as mesmas de todos os outros candidatos. Mérito de Rúben Amorim e do jovem lote de futebolistas que comanda.

Sendo verdade que o último jogo foi o mais sofrido dos 10 que realizou até agora para a competição (mérito do Farense, que além de apostar numa estratégia defensiva soube como manietar as principais peças leoninas, especialmente Porro e Nuno Mendes), não restam dúvidas de que os leões têm sido a equipa mais positiva, situação que já levou o próprio treinador do Benfica, Jorge Jesus, a reconhecê-lo. Mas, muita água correrá debaixo das pontes até tudo se concretizar, mas numa prova de regularidade é sempre melhor estar na frente do que correr atrás dos adversários.

Assim, sem que se faça uma valorização exagerada do que se passa, o Sporting chega ao sempre icónico Dia de Natal instalado numa bela poltrona, assento que pretende ocupar pelo máximo de tempo possível e olhando, porque a isso é obrigado, para a reabertura de mercado já dentro de dias (2 de janeiro), pois com o reforço do plantel em posição importantes (defesa central e ponta de lança) as possibilidades de lutar de igual para igual serão muito maiores. A palavra, pois, aos dirigentes, que terão de gerir o melhor possível as finanças disponíveis…

RAFAEL LEÃO NA HISTÓRIA DA SÉRIE A

Antigo futebolista do Sporting, de onde saiu por decisão própria na sequência dos acontecimentos de Alcochete – os leões não se conformam, querem receber 17 milhões de euros de indemnização e, para já, começaram a ser-lhe penhorados alguns bens -, Rafael Leão procura seguir a sua vida em Itália, onde defende as cores do Milan.

Domingo, no terreno do Sassuolo, o internacional português de sub-21, entrou para a história da mais importante competição de futebol transalpina, a Série A, ao marcar o golo mais rápido da competição em apenas 6,2 segundos (o líder da prova venceu por 2-1), deixando para trás a anterior marca, obra de Paolo Poggi, do Piacenza, no jogo com a Fiorentina, em 2001… que gastou mais dois segundos. Uma lentidão…

ANA CABECINHA VAI A TÓQUIO

Voltou a aumentar a comitiva portuguesa que estará presente no ano que vem nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020: Ana Cabecinha, 6.ª classificada nos 20 Kms. marcha dos JO do Rio de Janeiro, em 2016, garantiu no último domingo, ao conquistar o campeonato nacional da distância, o seu lugar no já extenso lote de atletas nacionais que estará para o ano na Ásia. Cabecinha, de 36 anos, é, curiosamente, a 36.ª atleta (9.ª do atletismo) a garantir o passaporte para o Japão.

Quem também já tinha garantido o lugar para os JO asiáticos fora João Vieira, o mais titulado marchador luso, que, igualmente naquela distância, conquistou o respetivo Nacional e somou, veja-se bem, o 57.º título absoluto da carreira. Um verdadeiro fenómeno a marchar.