Médio Filipe Augusto regressa ao Rio Ave após rescindir com Benfica

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta quarta-feira a contratação do médio Filipe Augusto, que assinou um compromisso válido por duas temporadas e meia com os vila-condenses.

O jogador, de 25 anos, pertencia aos quadros do Benfica, mas estava emprestado aos turcos do Alanyaspor, acabando por rescindir o contrato com os 'encarnados' e regressar ao Rio Ave, clube no qual se notabilizou no futebol português.

Filipe Augusto, formado nos brasileiros do Bahia, chegou a Portugal em 2012 para representar os vila-condenses, somando, depois, passagens fugazes por Valência, de Espanha, Sporting de Braga, Benfica, antes da última experiência no futebol turco.

O médio brasileiro é o segundo reforço dos vila-condenses neste período de transferências, depois terem assegurado o defesa-central Rúben Semedo, que chegou por empréstimo dos espanhóis do Villarreal, até ao final da temporada.

Lusa