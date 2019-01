Benfica empresta médio luso-guineense Alfa Semedo ao Espanyol

O médio luso-guineense Alfa Semedo foi emprestado pelo Benfica ao Espanyol até final da presente época, anunciou hoje o 15.º classificado da liga espanhola de futebol, na sua página oficial na internet.

Em comunicado, os 'periquitos' revelam que o jogador será submetido a exames médicos ainda hoje, derradeiro dia do 'mercado de inverno'.

Semedo, de 21 anos, foi contratado pelos 'encarnados' ao Moreirense no início desta temporada, tendo participado em 16 jogos oficiais pelo clube da Luz, seis dos quais como titular, todos eles ainda sob o comando de Rui Vitória.

Desde a saída do técnico, o médio deixou de ser utilizado e apenas foi chamado pelo novo treinador, Bruno Lage, ao banco de suplentes em duas ocasiões.

Alfa Semedo foi formado do Fidjus di Bideras, da Guiné-Bissau, de onde saiu para ingressar nos juniores do Benfica, em 2014. Dois anos volvidos, o médio foi emprestado ao Vilafranquense, antes de ingressar no Moreirense, em 2017/18.



Lusa