Guarda-redes Salin assina pelo Rennes até 2021

O guarda-redes francês Romain Salin, que esta terça-feira acordou a rescisão de contrato com o Sporting, assinou pelo Rennes até 2021, anunciou o 10.º classificado da última edição da Liga francesa de futebol.

Pouco antes deste anúncio do emblema gaulês, o Sporting tinha comunicado ter chegado acordo "para a revogação do contrato" com o guardião, que tinha mais um ano de ligação ao emblema de Alvalade, depois de ter renovado em janeiro.

Salin regressa agora ao seu país e a um clube que representou em 2002/03, então na equipa de juniores.

O guarda-redes, de 34 anos, foi contratado pelo Sporting ao Guingamp, em 2017, e, depois de uma primeira época na 'sombra' de Rui Patrício, agarrou a titularidade no início da última temporada, antes de ceder o lugar ao brasileiro Renan.

Pelos 'leões', Salin, que em Portugal também alinhou por Naval 1.º de Maio, Marítimo e Rio Ave, participou em 22 partidas, 18 das quais na temporada que agora terminou.

Lusa