André Gomes assina pelo Everton por cinco épocas

O internacional português André Gomes, que estava emprestado pelo FC Barcelona ao Everton, foi esta terça-feira anunciado como reforço definivo pelo clube inglês de futebol, que milita na Premier League.

"Bem-vindo de novo André", escreve o emblema de Liverpool na sua conta do Twitter, acrescentando que o negócio é por cinco épocas e se faz por 22 milhões de libras, ou seja, cerca de 25 milhões de euros.

O valor poderá aumentar mediante o cumprimento de objetivos. Em 2018/19, o médio luso, de 25 anos, foi opção recorrente da equipa treinada por Marco Silva, o treinador que se mantém no comando dos 'toffees', depois de ter levado a equipa ao oitavo do campeonato, a três pontos apenas do acesso à Liga Europa.

Lusa